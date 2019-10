US-​​Diplomat belastet Trump schwer

Bereits Mitte Oktober belastete Marie Yovanovitch US-Präsident Donald Trump. Die ehemalige Botschafterin in der Ukraine warf Trump vor, sie unter falschen Anschuldigungen aus dem Posten in Kiew gedrängt zu haben. Ihre Aussage steht im Zusammenhang mit der Untersuchung zur Ukraine-Affäre. Die Demokraten wollen ermitteln, ob Trump seine Macht missbraucht habe und ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden könne. Nun hat ein weiterer Diplomat ausgesagt und schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten erhoben.

William Taylor, seit Juni 2019 geschäftsführender US-Botschafter in der Ukraine und bereits zwischen 2006 und 2009 Botschafter in der Ukraine, sagte am Dienstag in einer nicht öffentlichen Anhörung vor dem Kongress aus, dass Trump den ukrainischen Präsidenten unter Druck gesetzt habe. Dies geht aus einem Transkript hervor, das sowohl «Washington Post» als auch «New York Times» veröffentlicht haben.

Trump habe demnach von Wolodymyr Selenskyi gefordert, gegen Hunter Biden, Sohn seines Wahlkampfgegners Joe Biden, öffentlich Ermittlungen anzuordnen. Als Druckmittel soll Trump Militärhilfen an die Ukraine zurückbehalten haben, so Taylor.

Hunter Biden bestreitet Vorwürfe

Der amerikanische Präsident wirft Hunter Biden, der bis April dieses Jahres im Verwaltungsrat eines ukrainischen Gaskonzerns sass, Korruption vor. Erst vor kurzem äußerte sich dieser erstmals zu den Vorwürfen und wies diese vehement zurück. Über seinen Anwalt ließ er ausrichten: «Trotz umfangreicher Prüfung hat zu keinem Zeitpunkt eine Strafverfolgungsbehörde, weder im In- als auch im Ausland, behauptet, dass sich Hunter zu irgendeinem Zeitpunkt während seiner fünfjährigen Amtszeit eines Fehlverhaltens schuldig gemacht hat.» Hunter Biden habe seine Geschäfte unabhängig von seinem Vater ausgeübt und sich auch mit ihm nicht abgesprochen.

Mitte Oktober verplapperte sich der Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, dass Trump bewusst Gelder zurückgehalten habe, um die Ermittlungen voranzutreiben. Später relativierte Mulvaney allerdings seine Aussage und meinte, sich unklar ausgedrückt zu haben und falsch interpretiert worden zu sein.

