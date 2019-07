Salvini will 1 Million Euro Strafe für Seenotretter

Ein neues Gesetz soll Seenotretter abschrecken. Geht es nach Italiens Innenminister Matteo Salvini, dann müssen Hilfsorganisationen, die unerlaubt einen italienischen Hafen anlaufen, künftig mit einer Geldstrafe in Höhe von einer Million Euro rechnen. Bisher liegt dieser Betrag bei 50.000 Euro.

Der Beschluss dieses Gesetzesentwurfs gilt als Formsache, verfügt die Regierung, der neben Salvinis Lega die Fünf-Sterne-Bewegung angehört, doch über eine solide Mehrheit im italienischen Parlament. Mit diesem Gesetz soll verhindert werden, dass NGO-Schiffe, die Menschen aus Seenot retten, italienische Häfen ansteuern.

Neue Strafe 20 Mal so hoch wie bisher

Das bisher gültige Sicherheitsdekret, das eine Strafe von 50.000 Euro und die Beschlagnahmung des Schiffes vorsieht, wurde erst im Juni erlassen. Weil es zuletzt aber zwei Einsätze gab, bei denen Hilfsorganisationen in Italien vor Anker gingen, sollen nun drastischere Strafen her.

Zunächst legte die «Sea Watch 3» mit der umstrittenen Kapitänin Carola Rackete in Lampedusa an. Am Samstag legte dann auch die italienische Hilfsorganisation Mediterranea mit der Begründung an, dass sie angesichts des Gesundheitszustandes ihrer Passagiere keine andere Wahl gehabt hätte. An Bord befanden sich 54 Personen. Salvini begründet seine Maßnahmen mit dem Kampf gegen Schlepperei.

