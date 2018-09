Katastrophenfall in Norddeutschland

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wegen eines Moorbrandes auf einem Testgelände der deutschen Bundeswehr in Norddeutschland haben die Behörden am Freitag den Katastrophenfall ausgerufen. Eine Evakuierung der Gemeinden Groß Stavern und Klein Stavern im niedersächsischen Landkreis Emsland mit rund 1000 Einwohnern könne nicht mehr ausgeschlossen werden, teilte Landrat Reinhard Winter mit. Ein aufkommender Sturm fache den Brand weiter an, damit könnten sich Rauchbelästigung und Funkenflug verschärfen, hieß es. Der Landkreis liegt nahe der niederländischen Grenze.

Der großflächige Moorbrand war vor mehr als zwei Wochen infolge von Raketentests der Bundeswehr ausgebrochen. Rauch zog zeitweise zu Orten, die mehr als 100 Kilometer von dem Brand entfernt liegen.

Krisenstab wird eingerichtet

Von einer Katastrophe sprechen Behörden, wenn die Bedrohung von vielen Menschen, umfangreichen Sachwerten oder natürlichen Lebensgrundlagen so gravierend ist, dass die betroffene Kommune überfordert ist. Das bedeutet, dass die Lage nur beherrscht werden kann, indem überregional Einsatzkräfte alarmiert werden und ein Krisenstab eingerichtet wird. Ist das der Fall, wird der Katastrophenfall ausgerufen.

(L'essentiel/dpa)