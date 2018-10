Ermittler finden «sichere Beweise» für Ermordung

Staatsanwälte sollen «sichere Beweise» gefunden haben, die den Verdacht stützen, dass der vermisste saudische Journalist Jamal Khashoggi im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul getötet wurde. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AP.

BREAKING: Turkish official tells AP police found evidence in Saudi Consulate that Saudi writer Jamal Khashoggi was killed there.— The Associated Press (@AP) October 16, 2018

Wie türkische Medien berichteten, verließ der saudi-arabische Konsul in Istanbul, Mohammed al-Obaidi, am Dienstagnachmittag die Türkei an Bord einer Linienmaschine in Richtung Riad.

Spuren «giftiger Substanzen»

Auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprach von ersten Hinweisen. Man schaue sich mögliche Spuren «giftiger Substanzen» genauer an, sagte er am Dienstag.

Diese seien überstrichen worden. Er hoffe auf Ergebnisse, die helfen, eine Meinung zu bilden. Die Ermittler arbeiteten intensiv daran, herauszufinden, was genau im Konsulat passiert sei.

Neunstündiger Einsatz

In der Nacht hatten türkische Ermittler zusammen mit saudi-arabischen Kollegen in einem neunstündigen Einsatz das Konsulat durchkämmt. Nach Medienberichten hatten sie unter anderem Proben aus dem Garten des Konsulats mitgenommen. Außerdem seien zwei Müllwagen der Gemeinde ins Konsulat gefahren – weshalb, blieb zunächst unklar. Die regierungsnahe Zeitung «Sabah» berichtete, das Gelände sei zudem mit Hunden abgesucht worden.

Khashoggi, der als Kolumnist für die «Washington Post» gearbeitet hatte, wollte am 2. Oktober Papiere für die Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten im Konsulat abholen und ist seitdem verschwunden. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde.

(L'essentiel/kat)