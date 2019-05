480 Millionen Dollar von Katar für Palästinenser

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am späten Montagabend kündigte das Außenministerium von Katar an, man wolle die Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen finanziell unterstützen. Dafür werden 480 Millionen Dollar bereitgestellt.

300 Millionen Dollar des Betrags sollen in den Haushalt für Gesundheit und Bildung der Palästinensischen Autonomiebehörde fließen. Die restlichen 180 Millionen seien beispielsweise als humanitäre Hilfe vorgesehen.

Am Wochenende erreichten die gegenseitigen Angriffe von Palästinensern und Israelis seit Monaten einen erneuten Höhepunkt. Nachdem Ägypten vermittelt hatte, war Dienstagfrüh eine Waffenruhe vereinbart worden, sagten zwei Vertreter der Palästinenser.

Konflikt erneut aufgeflammt

Am Freitag war der Dauerkonflikt aufgeflammt, als ein Scharfschütze der palästinensischen Extremistengruppe Islamischer Dschihad nach israelischen Angaben auf Soldaten schoss und zwei von ihnen verletzte.

Laut Militär seien seitdem über 600 Raketen auf Dörfer und Städte im Süden Israels abgefeuert worden, über 150 solle man abgefangen haben. Die Armee habe über 260 Ziele angegriffen, die militanten Gruppen im Gazastreifen zugeordnet würden.

(L'essentiel/rfr)