Die Rechten vereinen sich für neue Fraktion

Die italienische Lega will zusammen mit der AfD und anderen rechtspopulistischen Parteien eine neue Fraktion im Europaparlament bilden. Die Europäische Allianz der Menschen und Nationen (European Alliance of Peoples and Nations, EAPN) soll nach der Europawahl Ende Mai entstehen, sagte AfD-Parteichef Jörg Meuthen am Montag bei einer Konferenz mit Lega-Chef Salvini in Mailand.

Der Termin in Mailand sei «der Startschuss für etwas Neues», sagte Meuthen. Bei der Gruppe sollen auch die Dänische Volkspartei und die finnische Partei Die Finnen dabei sein. Es gebe weitere künftige Mitglieder, die in Mailand noch nicht anwesend seien, «sich aber uns anschließen werden», so Meuthen. Willkommen seien alle Parteien, «für die Attribute wie konservativ, freiheitlich und patriotisch mehr sind als leere Worthülsen». «Nicht willkommen sind uns Sozialisten, Kommunisten, Ökofaschisten und Extremisten - und zwar aus dem linken wie aus dem rechten Lager.»

Anti-EU auf europäischer Ebene

AfD-Chef Meuthen ist derzeit der einzige Vertreter seiner Partei in Brüssel und in Straßburg.

Die Rechte findet sich im Europaparlament momentan in drei Fraktionen wieder: Da ist das «Europa der Nationen und der Freiheit», wozu beispielsweise die populistische Partei des Niederländers Gerd Wilders PVV gehört oder Marine Le Pens Rassemblement National, ehemals Front National. Dann gibt es die «Europäischen Konservativen und die Reformisten» mit der polnischen Pis-Partei oder eben das «Europa der Freiheit und der direkten Demokratie», wozu Meuthen zählt.

(L'essentiel/dpa/mb)