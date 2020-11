Könnte Trump durch die Klagen Präsident bleiben?

Würden nur legitime Stimmen ausgezählt, würde er die Wahl «mit Leichtigkeit» gewinnen, sagt Trump: Bei seinem 17-minütigen Monolog liest der US-Präsident eine lange Liste von Vorwürfen über angeblichen Wahlbetrug ab – die bislang allesamt unbelegt sind. Er will aber mit «einer Menge Klagen» reagieren. Und via Twitter verlangte er «Stop the count!» (zu Deutsch: «Stoppt die Auszählung!»).

Denn die Wahl um den Sitz im Weißen Haus ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in den relevanten Swing-States wird das Rennen knapp. Nun will sich Donald Trump mittels seiner Anwälte die Präsidentschaft sichern.

In mindestens einem Swing-State könnte dies eine «heikle Sache» werden, sagt US-Experte Thomas Jäger zu Bild.de: In Pennsylvania sind aufgrund von Verzögerungen bei der Post Wahlunterlagen gültig, die bis Freitag ankommen – darüber könne man jedoch noch mal diskutieren, sagte der Supreme Court bei dieser Entscheidung. Deshalb sind hier die Chancen für Trumps Team intakt, dass es aufgrund der Klage zu einem veränderten Ausgang kommt. Aber: Gewinnt Biden Pennsylvania frühzeitig, sind die verzögerten Briefwahlstimmen irrelevant.

Mehrere Klagen bereits abgewiesen

«Wo es darum geht, nachzuzählen oder bestimmte Stimmen nicht zu werten, da sehe ich ehrlich gesagt relativ wenig Effekt», sagt Thomas Jäger. Diese Art von Klagen deute nicht auf eine optimistische Kampagne hin – sondern sei reines Hickhack, sagt Ben Ginsberg, langjähriger Anwalt der Republikaner: «Eine Niederlage einzugestehen, ist keine plausible Reaktion», sagt der Experte zu CNN. Dieser Meinung ist auch Jura-Professorin Franita Tolson: «Ich glaube, das meiste dieses Rechtsstreits ist ein verzweifelter Versuch und wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben.»

Trumps Anwalts-Team hat bereits an zahlreichen Orten rechtliche Schritte eingeleitet. So beispielsweise in Michigan, wo Beobachter zu wenig Zugang gehabt hätten, und in Georgia, wo einige zu späte Briefe unrechtmäßig mitgezählt worden seien, schreibt «BBC». Diese Klagen wurden aber bereits am Donnerstag abgewiesen. Gegen andere Staaten wie Nevada und Wisconsin sind Verfahren noch hängig.

(L'essentiel/Céline Krapf)