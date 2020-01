Überrascht hier Trump die Flugpassagiere?

In Houston wurden die Passagiere eines Southwest-Airlines-Fluges scheinbar von Donald Trump überrascht. Es war aber nur ein Imitator, der den Gästen an Bord etwas Unterhaltung bieten wollte. Kurzerhand wechselte er dann auch noch in die Rolle des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush.

(L'essentiel/noh)