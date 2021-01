Großbritannien will Flüge aus Brasilien verbieten

Der britische Premierminister Boris Johnson ist besorgt über eine neue Virus-Variante aus Brasilien. Am Donnerstag wolle seine Regierung über ein Verbot von Flügen aus dem südamerikanischen Land entscheiden, wie The Guardian berichtet.

Die britische Regierung wurde vor drei Tagen vor den Gefahren dieser neuen Corona-Mutation gewarnt. Parlamentsabgeordnete Yvette Cooper sagte am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss: «Wir wissen noch nicht, ob diese Mutation unser Impfprogramm stören könnte. Warum ergreifen Sie nicht sofort vorsorgliche Maßnahmen?» Darauf meinte Johnson, seine Regierung unternehme bereits Schritte, um die Einreise für Menschen aus Brasilien nach Großbritannien zu verhindern.

So viele Tote wie noch nie

Eine deutlich ansteckendere – eigene – Mutation des Virus hatte in den vergangenen Monaten zu einem sprunghaften Anstieg der Fälle in Großbritannien beigetragen. Am Mittwoch registrierten die Gesundheitsbehörden einen neuen Höchststand von 1564 Corona-Toten innerhalb von 24 Stunden. Landesweit wurden zudem 47’525 Neuinfektionen mit dem Virus registriert, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Mittwoch vergangener Woche darstellt, als 62’322 Fälle gemeldet worden waren.

Premierminister Johnson sagte, dass die strikten Einschränkungen ihre erste Wirkung zeigten. England befindet sich derzeit in einem dritten landesweiten Lockdown. Die Schulen sind geschlossen und die Menschen sind aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Ähnliche Einschränkungen gelten auch in Schottland, Wales und Nordirland.

