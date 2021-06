«Wir müssen das All ein bisschen besser verstehen»

Ein neuer Bericht der US-Geheimdienste über die Sichtung außerirdischer Flugobjekte wird am 25. Juni öffentlich gemacht. US-Abgeordneten wurde er schon am Mittwoch vorgelegt. Und obwohl der Bericht nicht ausschließt, dass das, was Militärpiloten in der Luft gesehen haben, neue Technologien sein könnten, die von anderen Staaten entwickelt wurden, haben sich viele Politiker ihre eigene Meinung darüber gemacht.

So meinte der republikanische Kongressabgeordnete Tim Burchett etwa: «Es geht eindeutig etwas vor sich, mit dem wir nicht umgehen können.» Von einem TMZ-Fotograf gefragt, ob das Thema UFOs beim Genfer Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgekommen sei, meinte der Republikaner lediglich, dass es sich bei diesen unbekannten Flugobjekten auf keinen Fall um russische Technologie handeln könne. Wenn es denn so wäre, «würden sie uns jetzt besitzen».

Dann zitiert Burchett die Bibel: Im Teil des Propheten Ezequiel werde schon beschrieben, wie «eine riesige Wolke mit blinkenden Blitzen und umgeben von strahlendem Licht zu sehen» sei. «Das Zentrum des Feuers sah aus wie glühendes Metall und im Feuer befanden sich vier Lebewesen. Anscheinend war ihre Gestalt menschlich, aber jedes von ihnen hatte vier Gesichter und vier Flügel.»

Der demokratische Abgeordnete Sean Patrick Maloney sagte gegenüber der «a href="https://nypost.com/2021/06/16/ufos-could-threaten-u-s-security-pols-say-after-briefing/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">New York Post: «Wir nehmen das Problem unerklärlicher Phänomene ernst, insofern es die Sicherheit des US-Militärpersonals oder die nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten betrifft. Also sollten wir wissen, womit wir es zu tun haben.» Denn es sei für alle klar, dass es «da draußen eine Verbreitung von Technologien» gebe, sagte Maloney.

Der Demokrat Mike Quigley begrüßte es, dass das Thema UFOs «jetzt ernst genommen wird». Es sei wichtig, meinte Quigley, denn damit werde ein «Stigma bekämpft». Die Veröffentlichung des Bericht sei «eine so große Veränderung in der Politik, wie ich sie in meinem Leben noch nie erlebt habe». Aber: «Wenn ich vorhersagen müsste, wie die Öffentlichkeit darauf reagieren wird, wäre das Wort ‹enttäuscht›.»

«Es hat mich nicht vom Hocker gehauen»

Tatsächlich sind nicht alle Politiker euphorisch über den Inhalt des Berichts: Viele zeigen sich weiterhin skeptisch über die unerklärlichen Luftraum-Phänomene. Der Demokrat Peter Welch meinte: «Es hat mich nicht vom Hocker gehauen.» Andere äußern den Verdacht, dahinter stünden Tests des russischen Hyperschalltechnologie-Programm.

Der Vorsitzende des Kongressausschusses, Adam Schiff, fand das Briefing durch Mitglieder der US-Marine und des FBI zwar «interessant» und behauptete, «Dinge erfahren» zu haben, «die für mich sicherlich neu waren». Doch dann meinte er: «Wir müssen das All ein bisschen besser verstehen.»

(L'essentiel/Karin Leuthold)