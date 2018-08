Jean Asselborn erinnert sich an Kofi Annan

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die Arbeit von Kofi Annan war ein Aushängeschild für die Achtung der Menschenrechte und der Grundwerte der Menschheit», sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Sonntag. Er würdigte den ghanaischen Diplomaten, der am Samstag im Alter von 80 Jahren starb und von 1997 bis 2007 die Vereinten Nationen geleitet hatte.

«Mit dem Tod von Kofi Annan verliert die Menschheit einen Mann von Wert, einen guten Mann, einen würdigen Mann», so Asselborn. Für ihn war Kofi Annan «ein echter Staatsmann», den er im September 2004 zum ersten Mal treffen durfte.

Insbesondere lobt Asselborn sein grundlegendes Ziel der Milleniums-Entwicklungsziele und erinnert an das Motto des Diplomanten: «Es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung und es gibt keine Entwicklung ohne Sicherheit und auch nicht ohne die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit». Kofi Annan, so Jean Asselborn, «verkörperte die Uno mit all ihren Stärken und Schwächen».

(jg/L'essentiel)