Bolsonaro muss Pizza auf dem Bürgersteig essen

Am Rande der UN-Generaldebatte in New York hat Bolsonaro aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung eine Pizza auf dem Bürgersteig gegessen. «Luxusdinner in New York», schrieb ein Mitglied seiner Delegation auf Twitter unter einem Foto, das den brasilianischen Präsidenten mit einem Stück Pizza im Freien zeigte.

Grund dafür ist, dass in New York für Restaurants und Events die 1G-Regel gilt. Sprich: Kein Eintritt ohne mindestens eine Impfdosis. Auch Masken in Innenräumen sind in New York vielfach noch vorgeschrieben.

A grande mídia diz "vexame". Eu digo: liberdade de escolha, simplicidade, economia do dinheiro publico e aprovação da maioria sem investir em mídia e campanhas trilhonarias. Claro que eles estão desesperados!

Bolsonaro, der wegen seines Umgangs mit der Corona-Pandemie in Brasilien sehr stark kritisiert wird, gibt selbst an, bisher keine Corona-Impfung erhalten zu haben, obwohl er sich bereits letztes Jahr mit dem Virus angesteckt hatt. Er wolle als «letzter Brasilianer» geimpft werden. Er musste am Sonntag sogar sein Hotel in New York durch die Hintertür betreten, um Demonstranten auszuweichen, die vor dem Gebäude «Bolsonaro raus» riefen.

