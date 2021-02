«Make America Great Again hat erst angefangen»

Donald Trump zeigte sich nach dem Scheitern des Impeachment-Verfahrens gegen ihn am Samstag hocherfreut und äußerte sich erstmals zum Verfahren. Er danke seinen Anwälten und den Mitgliedern des Kongresses, die sich für ihn eingesetzt hätten, sagte er zu «Fox News»: «Unsere historische, patriotische und wunderschöne Bewegung "Make America great Again" hat erst gerade angefangen.»

Der Ex-Präsident kündigte an, bald über seine neuen Pläne zu informieren. «In den kommenden Monaten werde ich viel zu erzählen haben. Ich freue mich darauf, diesen unglaublichen Weg weiterzugehen. Etwas ähnliches hat es bisher noch nie gegeben.» Das erneute Impeachment-Verfahren gegen ihn schließe ein weiteres Kapitel in der «größten Hexenjagd aller Zeiten» ab. Kein Präsident vor ihm habe je etwas ähnliches durchgemacht.

Streit bei den Republikanern

In der Abstimmung im Senat hatten 57 von 100 Senatorinnen und Senatoren für eine Rückwirkende Amtsenthebung von Trump gestimmt. Nötig wäre für eine Annahme des Impeachment eine Zweidrittelmehrheit gewesen, also 67 Stimmen.

Unter den 57 Stimmen für die Amtsenthebung waren auch sieben Republikaner, auch prominente Stimmen wie der ehemalige Präsidentschaftskandidat Mitt Romney aus Utah. Damit war dieses Impeachment politisch so breit abgestützt wie noch keines in der US-Geschichte. Die Risse zwischen dem trumpistischen und dem konservativen Lager innerhalb der Partei bleiben also bestehen. Es ist offenkundig, dass viele Abgeordnete der rechtskonservativen Partei bloß aus Furcht vor den Anhängern des Ex-Präsidenten nicht wagen, sich Trump entgegenzustellen.

«Schändliche, schändliche Amtspflichtverletzung»

Stellvertretend für dieses Hin und Her zwischen Wut auf und Furcht vor Trump äußerte sich Mitch McConnell, der Fraktionschef der Republikaner im US-Senat: «Es ist keine Frage, ob Trump moralisch und praktisch schuldig ist am Sturm aufs Kapitol», sagte er, der Trump bis zum 6. Januar praktisch widerspruchslos zur Seite gestanden war – und auch gestern gegen das Impeachment stimmte.

Doch gestern wurde McConnell sehr deutlich: «Die Handlungen von Ex-Präsident Trump vor den Krawallen waren eine schändliche, schändliche Amtspflichtverletzung. Trump ist praktisch und moralisch verantwortlich dafür, die Ereignisse jenes Tages provoziert zu haben.» Doch, so argumentierte McConnell, der Senat habe nicht die Kompetenz, einen ehemaligen Amtsträger schuldig zu sprechen, der nun ein Privatmann sei.

Wie die «New York Times» anmerkt, ließ McConnell dabei unerwähnt, dass er selbst dafür gesorgt hatte, das Verfahren bis übers Ende von Trumps Amtszeit hinauszuzögern: In der Woche nach dem Sturm aufs Kapitol, als er selber noch Führer des Senats war, weigerte er sich, die Impeachment-Entscheidung des Repräsentantenhauses im Senat aufs Tapet zu bringen.

(L'essentiel/nsa)