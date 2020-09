Die Highlights der Debatte im Überblick

Rund fünf Wochen vor den US-Wahlen trafen Präsident Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in der ersten Fernsehdebatte aufeinander. Sie lieferten sich eine hitzige Debatte und überzogen sich gegenseitig mit Vorwürfen.

Insgesamt sind drei TV-Debatten zwischen Trump (74) und Biden (77) geplant. Das zweite Streitgespräch ist für den 15. Oktober (16. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Miami im Bundesstaat Florida geplant. Die letzte Debatte vor der Wahl soll am 22. Oktober (23. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Nashville (Tennessee) stattfinden.

Sehen Sie hier die Höhepunkte des Wortgefechts.

(sw/L'essentiel)