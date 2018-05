Mehr als 20 Tote bei israelischen Angriffen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Spannungen zwischen Israel und iranischen Einheiten in Syrien sind in der Nacht zum Donnerstag gefährlich eskaliert: Iranische Truppen feuerten am Mittwoch von Syrien aus mehr als 20 Raketen auf israelische Stellungen im besetzten Golan ab. Israel reagierte seinerseits mit Angriffen auf Ziele in Syrien.

Dabei sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 23 Kämpfer getötet worden. Das erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Von israelischer Seite wurden keine Opfer und begrenzte Schäden gemeldet. Die russische Armee teilte mit, bei dem Einsatz seien 28 israelische Kampfflugzeuge beteiligt gewesen, die 70 Raketen abgeschossen hätten.

Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman wurden in Syrien alle dortigen Infrastrukturen des Irans getroffen. Dagegen sei keine der 20 von iranischen Streitkräften auf die Golanhöhen abgefeuerten Raketen auf von Israel kontrolliertem Gebiet eingeschlagen, sagte Lieberman am Donnerstag auf einer Konferenz in Herzlija bei Tel Aviv. Nach Angaben der Armee wurden vier der iranischen Geschosse von Israels Raketenabwehr abgefangen.

Größter Einsatz seit Jahren

So direkt haben sich die beiden verfeindeten Länder seit Jahrzehnten nicht attackiert. Der israelische Militäreinsatz war einer der größten der vergangenen Jahre und der bislang größte gegen iranische Ziele. Beide Länder kämpfen um mehr Einfluss in der Region.

Israel hatte in der Vergangenheit bereits wiederholt Ziele des Iran in Syrien angegriffen. Der Iran kämpft im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierungstruppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Israel fühlt sich durch die Präsenz des Iran im Nachbarland Syrien massiv bedroht.

Israel strebt keine militärische «Eskalation» an

Die Raketen seien kurz nach Mitternacht (23.00 Uhr MESZ) von den iranischen Al-Kuds-Brigaden abgefeuert worden, sagte Israels Armeesprecher Jonathan Conricus. Die Armee stufe «diesen iranischen Angriff auf Israel als sehr schwerwiegend» ein, sagte er.

Israel reagierte mit Angriffen auf iranische Militäreinrichtungen in Syrien. Die Angriffe hätten auf die Abschussorte der iranischen Raketen, Geheimdienst- und Logistikeinrichtungen sowie Lagerstätten und Fahrzeuge abgezielt, sagte Sprecher Conricus. Er versicherte jedoch, Israel strebe keine militärische «Eskalation» mit dem Iran an.





Bildstrecke: Spannungen zwischen Israel und Iran eskalieren Angriff auf Luftabwehr- und Radarsysteme Zuvor hatten syrische Staatsmedien berichtet, die syrische Armee habe «dutzende» Raketen aus Israel abgeschossen. Die Angriffe hätten darauf abgezielt, Luftabwehr- und Radarsysteme zu zerstören, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Ein AFP-Journalist in Damaskus berichtete in der Nacht von schweren Explosionen in Damaskus sowie massiven Flugbewegungen über der Hauptstadt. Nicht die modernsten Raketen Die Lage hatte sich in den vergangenen Tagen immer weiter verschärft: Der jüdische Staat wird für vorherige Luftangriffe in Syrien verantwortlich gemacht, bei der mehr als zwanzig Iraner getötet wurden. Teheran drohte Israel mit Vergeltung, deshalb war die israelische Armee zuletzt in erhöhter Alarmbereitschaft. Beobachter gehen aber davon aus, dass auch Iran die Situation nicht weiter eskalieren will. Darauf deute hin, dass sich der Angriff auf die von Israel besetzten Golanhöhen beschränkte und keine Zivilisten ins Visier genommen wurden. Weiter hätten sich die iranischen Truppen nicht der modernsten Raketen bedient, die Teheran in Syrien hat, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. (L'essentiel/roy/sda/afp)