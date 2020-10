Schwiegertochter verteidigt «Sperrt sie ein»-​​Sprüche

US-Präsident Donald Trump machte am Wochenende bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Michigan Stimmung gegen die dortige Gouverneurin Gretchen Whitmer. «Ihr müsst eure Gouverneurin dazu bringen, euren Staat zu öffnen», rief Trump am Samstag seinen Anhängern in Muskegon zu und spielte damit auf Corona-Eindämmungsmaßnahmen an. Daraufhin skandierten seine Anhänger: «Sperrt sie ein!» Trump sagte: «Sperrt sie alle ein.»

Seine Schwiegertochter verteidigte ihn nun in einem Interview mit CNN. «Er hat nichts getan. Ich glaube nicht, dass er andere dazu provoziert hat, die Frau zu bedrohen. Er hatte einfach Spaß an seiner Trump-Wahlkampfveranstaltung. Und ganz ehrlich gesagt: Es gibt wichtigere Themen als das.»

Hintergrund ist die Festnahme von mehreren Verdächtigen, die unter anderem die Entführung von Gouverneurin Whitmer und den Sturm auf das Parlament in Lansing geplant haben sollen.

Nach Trumps Auftritt in Michigan sagte Whitmer, dass dies genau die Rhetorik sei, die ihr Leben und jenes ihrer Familie in Gefahr gebracht hätten.

(L'essentiel/Yasmin Rosner)