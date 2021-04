Biden erreicht Ziel von 200 Millionen Geimpften

Das Kärtchen in Joe Bidens rechter Jackentasche muss eine Tonne wiegen. Ein derart untragbares Gewicht zeichnet sich jedenfalls im Gesicht des US-Präsidenten ab, wenn er es aus der Tasche zieht und langsam vorliest, was darauf steht: die jüngsten Corona-Todeszahlen.

Die Pandemie lastet auf dem neuen Präsidenten. Eine Seuche mit mehr als einer halben Million toter Landsleute wäre für jeden Regierungschef mehr als genug für die ersten hundert Tage im Amt. Aber auf den 78-jährigen Biden warteten noch weitaus mehr Probleme und Herausforderungen, als er am 20. Januar Präsident der Vereinigten Staaten wurde.

«Das war ein wirklich schreckliches Jahr», sagt der Bürgerrechtshistoriker Matt Dalmont vom Dartmouth College in New Hampshire. «Es kommt alles zusammen.» Wer in einer solchen Situation neuer Präsident werde, müsse den Weg aus der Krise weisen. Und Biden habe das bisher getan. Er habe geklotzt, nicht gekleckert. «Da findet sich ein großer Widerhall von FDR», erklärt Dalmont mit Blick auf Franklin D. Roosevelt, der als Präsident von 1933 bis 1945 mit Wirtschafts- und Sozialreformen Geschichte schrieb.

Erfolgreiche Impfkampagne

Als bei Amtsantritt ältester Präsident der USA hat Biden bereits einiges angepackt, von Infrastruktur über Rassendiskriminierung bis Klimaschutz. Und nicht zuletzt hat er das hoch gesteckte Ziel von 200 Millionen Coronavirus-Impfungen binnen 100 Tagen erreicht.

So hat Biden in den ersten 100 Tagen im Amt ein Pandemie-Hilfspaket historischer Dimension geschnürt. Das Gesundheitsprogramm hat neuen Schwung bekommen, in der Klimapolitik kam die Kehrtwende zurück zum Pariser Abkommen. Unter dem neuen Präsidenten sind die USA wieder auf internationale Bündnisse zugegangen, von denen Donald Trump sich abgewandt hatte.

Was die Frage der Rassendiskriminierung angeht, so sucht Biden Lösungen in vielen Bereichen: In seinem groß angelegten Infrastrukturplan beispielsweise sind Maßnahmen enthalten, die Ungerechtigkeiten und Schäden wiedergutmachen sollen, die beim Autobahnbau quer durch von Schwarzen bewohnte Viertel entstanden. «Das ist etwas, an das die meisten Amerikaner gar nicht denken», sagt Historiker Delmont. «Die Leute hören «Infrastruktur» und denken es ist ein von Hautfarben unabhängiges Feld der Politik.» Ohne dieses Verständnis der Zusammenhänge, ob es nun um den Straßenbau gehe oder um die Tatsache, dass Minderheiten besonders unter der Pandemie leiden, sei auch schwer nachzuvollziehen, was systemischer Rassismus bedeute.

Auch wenn das eine oder andere Vorhaben holprig lief – bei der Einwanderungspolitik sandte Biden zunächst widersprüchliche Signale –, so erntet er insgesamt großes Lob. «Er ist als Gegenprogramm zu Trump angetreten – einfühlsam, bescheiden und voller Erfahrung, und er erfüllt die Erwartungen», sagt David Axelrod, ehemaliger Berater von Ex-Präsident Barack Obama. «Er hat ein Gefühl von Ruhe und Gleichgewicht zurückgebracht.»

Mehr Ruhe im Weißen Haus

Was es nicht mehr gibt, sind die unberechenbaren Pressekonferenzen, die plötzlichen Entlassungen, die impulsiven Ankündigungen, die vielen Tweets. Dafür gibt es vorbereitete Zahlen und Methode – wie bei dem Kärtchen in der Jackentasche. Darauf stehen das Tagesprogramm und die Kernzahlen zu Covid-19. Öffentliche Auftritte Bidens sind weit rarer als die seines Vorgängers Trump, der nur zu gerne den Jubel seiner Anhänger hörte. Das liegt nicht nur an der Pandemie, sondern auch am politischen Stil Bidens.

Bislang sprechen die Umfragewerte für den Präsidenten. Dem Meinungsforschungsinstitut Pew Research zufolge kam Joe Biden im April auf eine Zustimmung von 59 Prozent, so viel wie Barack Obama oder George W. Bush nach etwa 100 Tagen im Amt. Mit Donald Trumps Politik erklärten sich im April 2017 nur 39 Prozent der Amerikaner einverstanden.

Es gibt kaum jemanden in Washington, der länger versucht hat, Präsident zu werden, als Joe Biden. Nach Jahrzehnten im Politbetrieb hat er eine klare Vorstellung davon, was er erreichen will. Doch man sieht ihm auch sein Alter zunehmend an: Er spricht mittlerweile leiser, bewegt sich ein bisschen langsamer und hat Gewicht verloren. «Ich mache einfach weiter und nehme die Dinge, wie sie kommen», sagte er bei seiner bisher einzigen offiziellen Pressekonferenz. Zu tun hat er genug – Golf gespielt hat er in den ersten 100 Tagen im Amt nur einmal.

(L'essentiel/DPA/lub)