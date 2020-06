Hier stolpert Mike Pence bei Einstieg in Flugzeug

Es ist schnell passiert – und alle Welt schaut zu: Der US-Vizepräsident ist auf dem Weg in die Air Force Two, das Präsidentenflugzeug, das auch Donald Trump für Flugreisen benützt, gestolpert. Passiert ist der Stolperer am Dienstagmorgen Ortszeit. Das berichtet Fox News.

Nach einigen bangen Sekunden gab Mike Pence den Daumen nach oben und signalisierte so, dass er den Strauchler unverletzt überstanden hat. Pence ist auf dem Weg nach Wisconsin, wo er an einem runden Tisch zu Bildungsfragen teilnimmt. Mit dabei ist auch Bildungsministerin Betsy DeVos.

(L'essentiel/Reto Heimann)