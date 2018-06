US-​​Spionageabwehr warnt WM-​​Touristen

Die Spionageabwehr der USA hat WM-Besucher vor der akuten Gefahr von Lauschangriffen in Russland gewarnt. «Glauben Sie bloß nicht, dass Sie zu unwichtig sind, um ins Visier zu geraten», wandte sich der Chef der US-Spionageabwehrbehörde NCSC, William Evanina, am Mittwoch in einer Erklärung an alle nach Russlands reisenden Fußball-Fans.

Russische Geheimdienste und Cyber-Kriminelle hörten oft auch ganz normale Bürger ab. «Jeder, der nach Russland reist, sollte sich über die Cyber-Risiken im Klaren sein», mahnte Evanina.

Sämtliche persönliche Daten etwa auf Mobiltelefonen oder Laptops seien für Cyber-Angriffe in Russland zugänglich. Evanina riet den Fußball-Touristen, nur jene Geräte mitzunehmen, auf die sie wirklich nicht verzichten könnten. Nach der Ankunft in Russland sollten sie dann immer die Batterien aus den Geräten nehmen, wenn sie diese gerade nicht benutzen.

