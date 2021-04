US-​​Kapitol wegen Bedrohung abgeriegelt

BREAKING: US Capitol on lockdown due to security incident BREAKING: US Capitol on lockdown due to security incident. Watch continuing coverage on msnbc.com/live Gepostet von MSNBC am Freitag, 2. April 2021

Der Fahrer des Autos, das eine Sicherheitsabsperrung am US-Capitol gerammt hat, ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Das berichteten am Freitag die Sender Abc News und CNN. Nachdem der Unbekannte in die Barriere gefahren sei, sei er mit einem Messer in der Hand aus dem Wagen gestiegen. Daraufhin sei auf ihn geschossen worden. Die Capitol-Polizei bestätigte den Tod des Verdächtigen auf Anfrage zunächst nicht. Zwei Polizisten wurden bei dem Zwischenfall am Sitz des US-Kongresses verletzt.

Mindestens einer der Beamten sei schwer verletzt worden. Das Capitolgelände wurde abgeriegelt. Mitarbeitern wurde gesagt, sie könnten Gebäude dort weder betreten noch verlassen. Anwohner wurden laut CNN aufgefordert, drinnen zu bleiben und sich von Fenstern fernzuhalten. Die US-Capitol-Police sprach von einer «externen Bedrohung».

Vor knapp drei Monaten hatten bewaffnete Aufständische das Kapitolgebäude gestürmt. Damals zertifizierte der US-Kongress gerade den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl. Zäune zum Ausschluss von Fahrzeugverkehr in der Gegend wurden vor kurzem abgebaut.

(L'essentiel/Katja Fässler)