Gabriel Boric gewinnt die Stichwahl in Chile

Der linksgerichtete Abgeordnete und frühere Studentenführer Gabriel Boric hat die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen. Nach der Auszählung von 99 Prozent der Stimmen setzte sich Boric laut Angaben der Wahlbehörde am Sonntag mit 55,86 Prozent gegen seinen Kontrahenten José António Kast durch. Der Ultrakonservative erlangte bei der Stichwahl demnach 44 Prozent der Stimmen.

Huge congratulations to Gabriel Boric elected as socialist President of Chile!

A victory for hope and change.

El pueblo unido jamas sera vencido!