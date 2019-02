Trumps Namensvetter (11) schläft während Rede ein

Joshua Trump wurde in der Schule gemobbt – weil er denselben Nachnamen trägt wie der amtierende US-Präsident Donald Trump. Das Mobbing wurde für den heute 11-Jährigen so schlimm, dass er gar seinen Nachnamen ändern wollte. Seine Eltern überzeugten ihn jedoch, den Namen nicht zu wechseln.

Nun wurde der Junge zu Donald Trumps «State of the Union»-Rede eingeladen. Vom Weißen Haus heißt es: «Leider ist Joshua wegen seines Nachnamens in der Schule gemobbt worden. Er ist der First Lady und der Familie Trump für ihre Unterstützung dankbar.»

Fans auf Social Media

Nach seinem Auftritt bei der 82-minütigen Trump-Show in Washington hat der Schüler die Herzen vieler Social-Media-Nutzer gewonnen. Aus einem einfachen Grund: Er schlief während der Rede des Präsidenten ein. Nur zwei Plätze von Melania Trump entfernt.

Ein User schreibt: «Nicht alle Helden tragen ein Cape.» Von einer Twitter-Nutzerin heißt es: «Statt Schäflein hat er wohl die Lügen Trumps gezählt.»

#JoshuaTrump Instead of sheep, the sleepy kids counting Trump's lies. #SOTU— Stephanie Mondello ???????? (@smondello) February 6, 2019

Ein weiterer Nutzer tut seine Meinung kund: «Mein Lieblings-Trump»

My favorite Trump is definitely #JoshuaTrump!— Stephanie Boyle (@snboyle) February 6, 2019

(L'essentiel/fss)