Das Netz glaubt an Melania-​​Doppelgängerin

Am Donnerstag begleitete Melania Trump ihren Mann Donald zur letzten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Bevor sie in der Marine One verschwand, zeigte sich die First Lady noch einmal den Trump-Anhängern – und lächelte. Für viele Twitter-User ist genau dies Beweis, dass Melania Trump hier von einer Doppelgängerin vertreten wurde. «Viel Glück dabei, Melania auf Fotos nur annähernd so lächelnd zu sehen», schreibt ein User.

Ein anderer User sieht einen deutlichen Unterschied bei den Zähnen, was Beweis für ein Double sein könnte. Melanias Schneidezähne seien eckiger als jene der Person auf dem neuesten Foto.

Eine Userin findet einen weiteren Unterschied: Melanias Falten um den Mund, die auf dem neuesten Bild gar nicht oder nur annähernd zu sehen seien.

«Und sie glaubten, wir würden es nicht merken», kommentiert ein anderer:

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Melania Trump Vorwürfe anhören lassen muss, eine Doppelgängerin engagiert zu haben.

(L'essentiel/Yasmin Rosner)