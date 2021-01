Der Sohn prahlte damit, jetzt klickten die Handschellen

Nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump ist ein Mann festgenommen worden, der dort mit einer Konföderierten-Flagge gesichtet worden war. Er und sein Sohn seien im Staat Delaware in Gewahrsam genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Ausfindig gemacht wurde der Flaggenträger mithilfe eines Fotos, das ihn am vergangenen Mittwoch im Kongresssitz in Washington zeigte. Den Angaben zufolge waren er und sein Sohn über ein zertrümmertes Fenster in das Senatsgebäude eingedrungen.

Sohn prahlte offenbar

Vater und Sohn wird illegales und gewaltsames Betreten eines gesperrten Gebäudes, ungebührliches Verhalten auf dem Grundstück des Kapitols sowie Entwürdigung von Eigentum der Regierung zur Last gelegt.

Gerichtsakten zufolge hatte ein Kollege des Sohnes dem FBI gesagt, dass sich dieser damit gebrüstet habe, mit seinem Vater im Kapitol gewesen zu sein. In der Kriegsflagge der Konföderierten, die im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861 bis 1865) der Südstaaten gegen die Nordstaaten kämpfte, sehen viele ein Symbol für Sklaverei und Rassismus.

(L'essentiel/DPA)