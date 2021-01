Proud Boys und QAnon wenden sich von Trump ab

Sie unterstützten Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf. Sie stellten sich auch nach Trumps Wahlniederlage demonstrativ hinter ihn und schworen ihm ewige Treue. «Hail EmperorTrump», sagten sie, was übersetzt so viel wie «Heil Kaiser Trump» bedeutet. Nicht wenige von ihnen waren beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar mit dabei.

Nun kehren die Proud Boys Donald Trump den Rücken zu. Nach dem definitiven Auszug des ehemaligen US-Präsidenten will die rechtsextreme Gruppierung nichts mehr mit Trump zu tun haben. Auf Plattformen wie Telegram, wo sich Mitglieder der Proud Boys organisieren, nennen sie ihn einen «totalen Versager», einen «Betrüger» und einen «außergewöhnlichen Schwächling». Das berichtet die New York Times.

Keine Begnadigungen für Kapitol-Stürmer

Warum wenden sich die Proud Boys von Trump ab? Erstens nehmen sie ihm übel, dass er den Sturm aufs Kapitol, wenn auch erst mit Verzögerung, verurteilt hat. Noch viel übler nehmen sie ihm aber, dass er in den letzten Tagen nichts unternommen hat, die Kapitol-Stürmer zu schützen – oder gar zu begnadigen.

So wurde der 37-jährige Joseph Biggs, einer der Anführer der Proud Boys, kürzlich auf seinem Anwesen in Florida verhaftet. Biggs hatte am Sturm aufs Kapitol teilgenommen. Ihm wird unter anderem Hausfriedensbruch vorgeworfen. Mindestens vier andere Mitglieder der Proud Boys wurden aus dem gleichen Grund festgenommen.

«Sie glauben, Trump habe aufgegeben»

Dazu kommt: Seit Twitter den Account von Donald Trump gesperrt hat, fehlt ihm ein direkter Zugang zu seinen Anhängern am rechten Rand. Denn im Gegensatz zu ihnen nutzt Donald Trump Plattformen wie Telegram oder Parler nicht direkt.

Der israelische Rechtsextremismus-Forscher Arieh Kovler erklärt, warum die Proud Boys sich nun von Trump distanzieren: «Als Trump sagte, dass Amerika ohne ihn als Präsidenten in den Abgrund stürzen würde, glaubten ihm das die Proud Boys.» Dementsprechend enttäuscht seien sie nun, dass Trump tatsächlich das Oval Office geräumt hat. «Sie glauben, er habe aufgegeben und damit seine patriotische Pflicht verletzt.»

Auch QAnon will nichts mehr von Trump wissen

Auch Mitglieder von QAnon – ebenfalls bis vor kurzem glühende Trump-Unterstützer – wenden sich von ihm ab. Das schreibt die US-Zeitung Politico. Auch sie nehmen es Trump übel, dass er die Kapitol-Stürmer nicht besser geschützt hat.

«Einfach um das klargestellt zu haben: Trump rehabilitiert den Rapper Lil Wayne und hochrangige jüdische Betrüger. Aber die Mittelklasse, die ihr Leben riskierte, um für ihn in den Krieg zu ziehen, vergisst er», so ein User in einem QAnon-Chat auf Telegram.

«Momentan ist da viel Trauer und Verwirrung in der QAnon-Szene. Sie fühlt sich im Stich gelassen», sagt Mike Rothschild, der an einem Buch über QAnon schreibt. Er ist aber überzeugt: «Diese Trauer und Verwirrung wird schnell in Überzeugung umschlagen, den begonnen Weg weiter zu beschreiten.»

FBI stuft Proud Boys als extremistisch ein

Die Organisation Proud Boys, deren Mitglieder sich stolz als «westliche Chauvinisten» bezeichnen, wurde 2016 von Gavin McInnes (48) gegründet. Sie gilt als Teil der Alt-Right-Bewegung in den Vereinigten Staaten. Ihr erklärtes Ziel ist es, ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen.

Auf sozialen Plattformen verbreiten sie Hassbotschaften gegen politisch anders Denkende, sie treten zudem immer wieder auf Veranstaltungen von US-Präsident Donald Trump auf. Das FBI stuft die Proud Boys als «extremistische Gruppierung mit Verbindung zu weißen Nationalisten».

Bei QAnon handelt es sich um einer Gruppe von Verschwörungstheoretikern, die ungefähr seit 2017 ihre Botschaften im Internet verbreitet. Die Anhänger waren lange Zeit der Ansicht, Trump würde die Elite des sogenannten «Deep State» bekämpfen und für eine neue Weltordnung sorgen.

(L'essentiel/Reto Heimann)