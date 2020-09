«Amerika wird immer Terroristen verfolgen »

«Amerika wird nie nachlassen, Terroristen zu verfolgen, die unser Volk bedrohen», sagte Trump am Freitag. Er sprach an der Absturzstelle eines der vier an dem Tag entführten Flugzeuge, des Flugs 93 von United Airlines nahe der Stadt Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania.

Die Maschine stürzte ab, nachdem Passagiere versucht hatten, die Entführer zu überwältigen. Das Flugzeug war nach Erkenntnissen von Ermittlern nach Washington unterwegs. Drei andere entführte Maschinen schlugen in den beiden Türmen des New Yorker World Trade Center und dem US-Verteidigungsministerium nahe Washington ein.

In New York hatten zuvor Vizepräsident Mike Pence und der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden an einer Gedenkzeremonie am World Trade Center teilgenommen. Biden wollte am Freitag ebenfalls die Flug-93-Gedenkstätte besuchen.

(L'essentiel/dpa)