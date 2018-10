Und wieder zeigt sich Putin oben ohne

Seit 2016 kann man sich Wladimir Putin das ganze Jahr hindurch an die Wand hängen. So auch 2019. Rund 20 Dollar kostet der Kalender, der per sofort erhältlich ist und den russischen Präsidenten in verschiedensten Situationen zeigt: je nach Jahreszeit beim Eis- oder Sonnenbad, beim Hunde-Kuscheln im Schnee oder als Staatsmann mit Fernglas an einer Militärparade.

Wie schon in den vergangenen Jahren zeigt sich der mittlerweile 65-Jährige auch 2019 wieder oben ohne. Unfreiwillig komische Bilder, wie sie in den vergangenen Jahren zu sehen waren, sind diesmal relativ selten. Putins Fotosammlung hat sich in den vergangenen Jahren in Russland zum Verkaufsschlager gemausert.

(L'essentiel/mat)