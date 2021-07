Jair Bolsonaro hat seit 10 Tagen Schluckauf

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro muss sich womöglich einer Notoperation unterziehen. Es geht um eine Blockade in der Bauchregion, wie Bolsonaros Büro am Mittwoch mitteilte. Der 66-Jährige war am Morgen in das Militärkrankenhaus in Brasília gebracht worden. Einer ersten Erklärung dazu zufolge ging es ihm gut. Es solle die Ursache eines hartnäckigen Schluckaufs geklärt werden, an dem Bolsonaro seit Tagen leide, teilte das Präsidialamt mit.

Der Chirurg Antonio Luiz Macedo beschloss, Bolsonaro nach São Paulo zu verlegen, wo er sich Tests für eine mögliche Notoperation unterziehen sollte, wie Bolsonaros Büro später mitteilte. Macedo hatte an Bolsonaro nach dem Messerangriff auf diesen während des Präsidentschaftswahlkampfs 2018 operiert. Bei dem Angriff wurden Schäden an den inneren Organen angerichtet. Es kam auch zu einer schweren inneren Blutung.

Seit Tagen Probleme beim Reden

Bolsonaro hatte in den vergangenen Wochen offenbar Probleme beim Reden. «Ich entschuldige mich bei jedem, der mir zuhört, weil ich jetzt seit fünf Tagen Schluckauf habe», sagte Bolsonaro in einem Interview des Senders Radio Guaiba am 7. Juli. «Ich habe 24 Stunden am Tag Schluckauf.» Einen Tag später entschuldigte er sich bei einer Sitzung bei Facebook Live wieder dafür, dass er nicht gut reden könne.

(L'essentiel/DPA/kle)