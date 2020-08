Stotternder Junge (13) ehrt Biden im TV

Die US-Demokraten haben an ihrem Nominierungsparteitag Joe Biden zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten gekürt. Unterstützung erfährt Biden auch aus jüngeren Kreisen. Der 13-jährige Brayden Harrington hat sich in einer bewegenden Rede im Fernsehen an Biden gewandt. Er habe ihn dieses Jahr in New Hampshire getroffen und erfahren, dass sie beide «Mitglieder desselben Clubs sind». «Wir stottern», so der Teenager.

Braydon erzählt der Nation davon, dass Biden ihm geholfen habe, sich diesbezüglich sicherer zu fühlen. «Er erzählte mir von einem Buch des Dichters William Butler Yeats, aus dem er zum Üben immer laut vorlese. Er zeigte mir, wie er er Markierungen in seinen Reden setzt, die es ihm einfacher machen, sie laut auszusprechen. Ich habe dasselbe heute getan, und jetzt bin ich hier und spreche über unsere Zukunft», so Braydon.

«Es hat nichts mit Intelligenz zu tun»

Joe Biden spricht offen über seinen lebenslangen Kampf gegen das Stottern. Erst im Februar dieses Jahres gab er in einer langen und sehr persönlichen Reflexion preis, wie ihn dies bis heute beeinflusst hat. «Es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es ist Teil meines Vertrauens und ich muss mich auch heute oft daran erinnern, beim Sprechen nicht zu hetzen», sagte er gegenüber CNN.

Er trete öfter mit Jugendlichen oder Erwachsenen in Kontakt, die dasselbe Problem hätten, und gebe Ratschläge und Tipps. Er selbst habe nie professionelle Hilfe für sein Stottern erhalten, sondern stundenlang vor dem Spiegel geübt.

In dem 2010 erschienenen preisgekrönten Film «The King’s Speech» arbeitet der britischen König George VI daran, sein Stottern in den Griff zu bekommen. Die Methode, mit der er dies schlussendlich erreicht, wendet Biden ebenfalls an.

(L'essentiel/Katja Fässler)