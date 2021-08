Pete Buttigieg und sein Mann werden Eltern

Der US-Polit-Shootingstar Pete Buttigieg und sein Ehemann Chasten sind Eltern geworden. «Schon seit einiger Zeit wollten Chasten und ich unsere Familie vergrößern», schrieb der 39 Jahre alte Verkehrsminister am Dienstag bei Twitter. «Wir sind überglücklich, mitteilen zu können, dass wir Eltern geworden sind», so Buttigieg weiter. Der Prozess sei noch nicht abgeschlossen.

Weitere Details nannte er nicht. Die beiden seien dankbar über die Unterstützung und den Respekt für ihre Privatsphäre, die ihnen entgegengebracht worden seien, schrieb Buttigieg. «Wir können es kaum erwarten, bald mehr zu erzählen.»

Erster offen schwuler Verkehrsminister der USA

Buttigieg hatte als Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für Furore gesorgt. Zuvor war er auf nationaler Ebene noch weitgehend unbekannt gewesen, arbeitete sich dann aber zeitweise in Umfragen an die Spitze des parteiinternen Bewerberfeldes und gewann im Laufe seines Wahlkampfes an Bekanntheit.

Bis Ende 2019 war Buttigieg Bürgermeister einer 100’000-Einwohner-Stadt im US-Staat Indiana. US-Präsident Joe Biden machte Buttigieg schließlich zu seinem Verkehrsminister. Buttigieg ist der erste offen schwule Verkehrsminister der USA.

(L'essentiel/dpa/fos)