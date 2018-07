Israel schießt syrischen Kampfjet ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen, das in den israelischen Luftraum eingedrungen war. Wie die Armee am Dienstag mitteilte, wurden zwei Patriot-Abwehrraketen auf den syrischen Kampfjet vom Typ Suchoi abgefeuert. Die Maschine sei zwei Kilometer weit in den israelischen Luftraum eingedrungen.

Syrien widerspricht nun. Das Flugzeug sei im syrischen Luftraum von der israelischen Armee abgeschossen worden.

Über Twitter teilt die israelische Armee mit, dass zwei Patriot-Raketen einen syrischen Kampfjet abgefangen hätten. In den vergangenen Stunden vermehrt Kämpfe in Syrien gegeben habe. Syrische Kampfjets seien beteiligt gewesen. Aus diesem Grund sei die israelische Armee in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Armee werde weiterhin gegen die Gewalt vorgehen.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER— IDF (@IDFSpokesperson) 24. Juli 2018

Ein Video auf Twitter soll den Absturz der syrischen Maschine zeigen.

#BREAKING The Israeli Air Force says it shot down a Syrian fighter jet traveling 2 km into Israeli airspace using two Patriot missiles. pic.twitter.com/OQfmhvRZeD— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 24. Juli 2018

Mehr als 100 Luftangriffe auf IS-Miliz

Die syrischen Regierungstruppen kämpfen im Süden des Bürgerkriegslandes gegen einen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Extremisten kontrollieren dort ein kleines Gebiet an der Grenze zu den von Israel besetzten Golanhöhen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, es habe am Dienstag in der Region mehr als 100 Luftangriffe auf die IS-Miliz gegeben.

Die Anhänger des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad hatten in den vergangenen Wochen den Süden Syriens fast vollständig wieder unter Kontrolle gebracht. Die Armee und die mit ihr verbündete russische Luftwaffe hatten im Juni einen Offensive auf die Region um die Stadt Daraa begonnen. Nach anfänglichen Erfolgen gaben die meisten Rebellen nach Vereinbarungen mit der Regierung ihre schweren Waffen ab.

#BREAKING: Israel IDF sent missile to intercept an object coming in from #Syria; Sirens heard in northen Israel pic.twitter.com/DGJnS0BYSW— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 24. Juli 2018

Israel verfolgt Politik der Nichteinmischung

Am Montag hatte die israelische Armee erklärt, sie habe aus Syrien abgefeuerte Raketen abgefangen. Diese seien im Zuge der Gefechte im Süden Syriens abgeschossen worden, hätten sich israelischem Gebiet genähert, aber nicht konkret auf Israel gezielt.

Im Syrien-Krieg verfolgt Israel offiziell eine Politik der Nichteinmischung. Dennoch bombardiert die israelische Armee seit Jahren in Syrien immer wieder iranische Stellungen und Waffenlieferungen für die libanesische Hisbollah-Miliz.

Auf den Golanhöhen an der Grenze zu Syrien hält Israel seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 ein 1200 Quadratkilometer großes Gebiet besetzt. Die von Israel besetzte Seite wird immer wieder von fehlgeleiteten Raketen oder Granaten getroffen, die von den Konfliktparteien in Syrien stammen.

