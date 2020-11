Kommt nun eine schaurige Ära auf die USA zu?

Donald Trumps voraussichtliche Niederlage im US-Wahlkampf lässt ihn noch bis zum 20. Januar 2021 im Amt des US-Präsidenten. Bis dahin könnte das Land «die schaurigste Ära in der US-Geschichte» erleben, hieß es in einem Kommentar beim Juristenportal «The Advocate» bereits Ende Oktober. Und: «Sollte Trump verlieren, dürften wir ihn Rache nehmen sehen an einem Land, das ihn zurückgewiesen hat.»

Trumps mögliches Gebaren als der Wahlverlierer auf dem Politchefposten sorgt auch andere Beobachter. «Wenn Trump verliert, wird er seine letzten 90 Tage im Amt nutzen, um den USA zu schaden – wir könnten den heftigsten politischen Tobsuchtsanfall der Geschichte sehen», befürchtet Malcolm Nance, ehemaliger Nachrichtendienst-Analyst in «The Guardian».

«Any damn thing he wants»

Trump wird zwar eine «lame duck» sein – ein Präsident zwischen Abwahl und Amtsübergabe –, aber das heißt nicht, dass er in den letzten Monaten und Wochen politisch nichts mehr wird ausrichten können. Im Gegenteil. Er kann weiter regieren und sogar Führungsposten der Administration besetzen. «Bis er sein Amt verlässt, kann Trump alles machen, was er will» («any damn thing he wants»), sagt Historiker Joe Siracusa von der Curtin University in Perth, Australien.

So könnte Trump auf den letzten Drücker noch allerhand Ausgaben beschließen, wichtige Regulationen für die Industrie und beim Umweltschutz lockern oder Einfluss auf das Gerichtssystem und den Obersten Gerichtshof auszuüben versuchen. Dabei dürfte ihm aber die Zeit davonlaufen, da neue Gesetzesvorlagen Kongress, Bürokratie und möglicherweise Gerichtsinstanzen passieren müssen.

Begnadigungen und Proud Boys

Einige Analysten glauben dagegen, dass sich Trump in den letzten Monaten im Weißen Haus weniger auf Politisches und mehr auf sich selbst fokussiert. Gut möglich, dass dies dann auch mit Begnadigungen von Trumps zu Haftstrafen verurteilten Freunden einhergehen wird.

Es ist aber vor allem die Sorge, dass die USA in den nächsten Monaten von gewaltsamen Unruhen erschüttert werden könnten, die viele Beobachter teilen. Gerade mit Blick auf die bewaffneten Milizen, rechtsextreme Gruppen wie die Proud Boys oder White Supremacists könnte jeder Aufruf oder vermeintliche Aufruf zu Widerstand des Noch-Präsidenten fatale Auswirkungen haben, befürchten sie. «Es ist noch nicht klar, ob diese Gruppen die Abwahl Trumps friedlich akzeptieren werden», so der ehemalige Nachrichtendienst-Analyst Nance. Laut ihm ist es durchaus möglich, dass militante Gruppierungen versuchen, Bidens Amtsübernahme gewaltsam zu verhindern.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)