Trump will an virtueller Debatte nicht teilnehmen

Der US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag seine Teilnahme an einer virtuellen TV-Duell ausgeschlossen. Das berichtet die New York Times am Donnerstag. Zuvor hatte die zuständige Kommission angekündigt, das Duell im Vorfeld der US-Wahl virtuell auszutragen. Begründet wurde diese Entscheidung mit Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Donald Trumps Corona-Infektion.

Dabei sollen beide Kontrahenten über TV-Schalten diskutieren, aber nicht im selben TV-Studio sitzen. Der US-Präsident bezeichnete das Vorhaben als «lächerlich». Er werde seine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden, sagt Trump laut dem Zeitungsbericht gegenüber einer Moderatorin des TV-Senders Fox Business.

Trump just now on Fox Business: "I’m not gonna do a virtual debate."



"I'm not gonna waste my time on a virtual debate." pic.twitter.com/VRiGNN7V9q — The Recount (@therecount) October 8, 2020

(L'essentiel/Reto Heimann)