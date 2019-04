Terror war Vergeltung für Attacke in Christchurch

Erste Ermittlungsergebnisse der Behörden zeigen: Die Anschläge in Sri Lanka sollen ein Vergeltungsschlag für den Moscheen-Angriff im neuseeländischen Christchurch gewesen sein.

«Vorläufige Untersuchungen ergaben, dass das, was in Sri Lanka geschah, eine Vergeltung für den Angriff auf Muslime in Christchurch war», sagte Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene dem Parlament und bezog sich auf den Angriff, bei dem am 15. März 50 Menschen in zwei Moscheen getötet wurden.

(L'essentiel)