Jill Biden auf Cover, von dem Melania Trump träumte

Nach Hillary Clinton und Michelle Obama zieht nun – ganz in Demokratinnen-Manier – auch Jill Biden nach und ziert als First Lady das Cover der August-Ausgabe der US-«Vogue», die diese Woche veröffentlicht wurde. Damit schafft Jill Biden nach nicht einmal sechs Monaten, die ihr Ehemann im Amt ist, wovon Melania Trump während der Amtszeit ihres Gatten nur träumen konnte. Vogue-Chefin Anna Wintour entschied sich letzten Endes dagegen, das polarisierende Ex-Model auf der Titelseite zu zeigen.

Die 70-jährige Jill Biden trägt für den Shoot ein dunkelblau-geblümtes Kleid von Oscar de la Renta und posiert natürlich schön und nahbar auf der Terrasse des Weißen Hauses. Im Hintergrund ist das Washington-Monument zu sehen. Das Sujet wirkt harmonisch. Für die Modezeitschrift ist das wichtig. Für die Februar-Ausgabe, bei der Vizepräsidentin Kamala Harris auf dem Cover der «Vogue» zu sehen war, hagelte es gleich aus mehreren Gründen noch massig Kritik.

Working First Lady

Star-Fotografin Annie Leibovitz stand für das Cover-Shoot und die Bilder für die Titel-Story hinter der Kamera. Auf ihrem Instagram-Account gibt sie einen Einblick in weitere Aufnahmen. Jill Biden zeigt sich mit Ehemann Joe – und am Schreibtisch, mit Stift im Mund und vor ihrem Computer. Die Frau mit dem Doktortitel in Erziehungswissenschaften unterrichtet seit Jahren Englisch am Community College.

Bereits bei Amtsantritt hatte Jill bekannt gegeben, dass sie ihren Job auch als First Lady nicht aufgeben würde. Und das zieht sie durch. Der «Vogue» berichtet sie im Interview, dass sie zwischen ihren Terminen im Amt via Zoom weiterhin für ihre Studierenden da ist und beweist damit, wie sehr sie am Boden geblieben ist.

