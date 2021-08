Bewaffnete in Niger töten 14 Kinder und 23 Erwachsene

Bewaffnete auf Motorrädern haben im westafrikanischen Staat Niger laut der Regierung 37 Menschen getötet. Sie hätten am Montag das Dorf «Darey Dey» in der Region «Tillaberi» an der Grenze zu Mali angegriffen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Unter den Toten seien auch 14 Kinder.

Im Niger und anderen Ländern der Sahelregion sind bewaffnete Gruppen aktiv. Einige sind dem Terrornetzwerk Al-Qaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zuzuordnen. Im Niger mit seinen rund 23 Millionen Einwohnern kommt es vor allem in den Grenzregionen zu Mali immer wieder zu schweren Angriffen.

Die Regierung hat in den wüstenartigen Weiten außerhalb der Städte wenig Kontrolle – was nicht nur dschihadistische Gruppen, sondern auch kriminelle Netzwerke wie Menschenschmuggler ausnutzen.





