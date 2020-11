Was passiert bis zu Joe Bidens Vereidigung?

Noch steht offen, ob der aktuelle US-Präsident Donald Trump das Wahlergebnis anerkennen wird. Schon seit Wochen wird befürchtet, dass er von Wahlbetrug sprechen und sich weigern könnte, die Wahl von Joe Biden zu akzeptieren. Doch abgesehen davon: Was sind die nächsten Schritte bis zur Inauguration am 20. Januar 2021?

10. November bis 11. Dezember

Jeder Bundesstaat handhabt es ein wenig anders, aber ab einer Woche nach dem Wahltag beginnen die Regierungen der Bundesstaaten mit der Bestätigung ihrer Wahlergebnisse. Diese Fristen können im Falle einer Neuauszählung durch einen Staat geändert werden, wenn das Ergebnis extrem knapp ausfällt. Die meisten dieser Termine liegen in den letzten beiden Novemberwochen und mit Ausnahme von Kalifornien müssen die Stimmen bis zum 8. Dezember ausgezählt sein.

14. Dezember

Am 14. Dezember stimmen die 538 Wahlleute (Electoral College) in ihren Bundesstaaten ab. Sie schicken ihre Stimmzettel nach Washington. Viele Bundesstaaten haben Gesetze, die ihre Wähler verpflichten, den Wahlsieger ihres Bundesstaates zu unterstützen und können Geldstrafen gegen Wähler verhängen, die ihren eigenen Weg gehen.

23. Dezember

Bis zu diesem Tag müssen die Stimmen der Wahlleute in Washington eingetroffen sein.

3. Januar

Der neue Kongress wird vereidigt. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die neuen Mitglieder des Senats legen am Mittag ihren Amtseid ab.

6. Januar

Die Stimmen der Wahlleute werden gezählt. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats treffen sich in der Kammer des Repräsentantenhauses. Der Präsident des Senats (Vizepräsident Mike Pence) leitet die Sitzung und die Wahlstimmen werden von je zwei Beauftragten der Kammer und des Senats gelesen und in alphabetischer Reihenfolge gezählt. Anschließend geben sie ihre Stimmzettel an Pence ab, der die Ergebnisse verkündet und Einwände entgegennimmt. Sollte es Einwände oder mehrere von einem Staat vorgelegte Wählerlisten geben, werden diese von der Kammer und dem Senat getrennt geprüft, um zu entscheiden, wie diese Stimmen gezählt werden.

20. Januar

Der Tag der Vereidigung: Am Mittag legt der neue US-Präsident seinen Amtseid ab – sofern es zuvor zu keinen juristischen Unstimmigkeiten kommt. Stimmt bei einer umstrittenen Wahl das Repräsentantenhaus für keinen Präsidenten, der Senat aber für einen Vizepräsidenten, wird der gewählte Vizepräsident den amtierenden Präsidenten vertreten, bis das Repräsentantenhaus sich einig wird. Wird weder Vizepräsident noch Präsident gewählt, ernennt das Haus einen Amtsinhaber, bis ein neuer Präsident gewählt wird.

(L'essentiel/Katja Fässler)