Biden setzt billionenschwere Hilfen durch

Einen Tag früher als geplant hat Präsident Joe Biden das gigantische Corona-Hilfspaket in den USA mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Mit dem 1,9 Billionen Dollar schweren Hilfs- und Konjunkturpaket verbucht Biden einen frühen innenpolitischen Erfolg.

Am Vortag hatte der Kongress nach wochenlangem Ringen und gegen den geschlossenen Widerstand der Republikaner endgültig grünes Licht gegeben. Das Gesetzespaket zielt darauf ab, den Weg aus der Pandemie zu ebnen und die US-Wirtschaft wieder auf Touren zu bringen. Mit der Unterschrift des Präsidenten wird es gültig.

Betroffene erhalten 1400 Dollar

Bereits am Wochenende werde auf den ersten Konten von US-Bürgern jeweils 1400 Dollar Corona-Direkthilfe verbucht, kündigte die Pressesprecherin des Weißen Hauses an, Jen Psaki. Insgesamt werde die Abwicklung aber über einige Wochen laufen. Neben den Direktzahlungen an Einzelpersonen sieht der Corona-Rettungsplan etwa auch Gelder für den Anschub der Impfstoff-Verteilung, Erleichterungen für Hausbesitzer und Mieter, Hilfen für Schulöffnungen und für lokale Verwaltungen vor.

Am Wochenende hatte der Senat ohne eine einzige republikanische Stimme für das Maßnahmenbündel votiert und es damit ein zweites Mal zurück ans Repräsentantenhaus geschickt, wo am Mittwoch ebenfalls alle Republikaner und zusätzlich auch ein Demokrat dagegen stimmten.

Das Resultat von 220 zu 211 reichte den Demokraten und vor allem Biden aber, um sein bisher größtes Gesetzesvorhaben durch den Kongress zu bringen – genau sieben Wochen nach seinem Amtsantritt. Die Republikaner lehnen die Ausgaben als zu freigiebig, zu breit gestreut und ausgerichtet auf demokratische Wählerschichten ab.

