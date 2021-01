Simpsons haben wieder die Zukunft vorhergesagt

Haben es die Simpsons wieder getan? Den Machern der US-Kultserie wird schon seit Jahren eine unheimliche Gabe nachgesagt, Ereignisse vorauszusagen. Darunter Dinge wie der Auftritt von Lady Gaga in der Super-Bowl-Halbzeitpause, den Wirtschaftsnobelpreis für den Finnen Bengt R. Holmstrom, die Präsidentschaft von Donald Trump und die Tiger-Attacke auf Roy.

Das mag daran liegen, dass es mittlerweile 695 Folgen gibt, also rund 260 Stunden Material. Dennoch sind Fans der gelben Cartoon-Familie immer wieder überrascht, wie oft Dinge, die bei den Simpsons vorkommen, teilweise Jahre später in der Realität passieren.

Sogar den Sturm auf das Kapitol sollen die Simpsons vorausgesagt haben. Und zwar bereits 1996 in der Folge «The Day the Violence Died» (auf Deutsch: «Wer erfand Itchy and Scratchy?»), in der Bart und Lisa dem obdachlosen Erfinder der Figuren Itchy und Scratchy zu seinem späten Recht verhelfen. Weil deshalb keine neuen Itchy-und-Scratchy-Folgen mehr produziert werden können, werden stattdessen alte Bildungsclips für Kinder gesendet.

Sturm aufs Kapitol im Bildungsclip?

In einem erklärt ein Verfassungs-Zusatzartikel (Englisch: «amendment») singend, wie die Verfassung in den USA geändert werden kann. Währenddessen wird es vom Kongress angenommen, worauf allerhand neue Gesetze möglich werden, wie beispielsweise eines gegen das Verbrennen von Flaggen. Der Clip endet damit, dass ein Mob aus neuen Gesetzen mit Waffen und Bomben zum Sturm aufs Capitol ansetzt.

Zumindest «Q Shaman» war gephotoshoppt

Auch der Verschwörungstheoretiker Jake Angeli (auch bekannt als «Q Shaman») soll von den Simpsons vorausgesagt worden sein, wie ein auf Social Media kursierendes Bild zeigt. Doch so weit geht die Wahrsage-Fähigkeit der Simpsons dann doch nicht. Wie sich später herausgestellt hat, wurde das Bild nach dem Sturm auf das Kapitol mit Photoshop erstellt.

Das ist insofern beruhigend, als dass die Simpsons in einer anderen Folge eine Revolte und einen Bürgerkrieg in den USA vorausgesagt haben. Und zwar im Januar 2021.

(L'essentiel/Lucas Orellano)