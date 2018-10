Bomben an CNN, Obamas und Clintons verschickt

Artikel per Mail weiterempfehlen

CNNs Sitz in New York City, der sich im Time Warner-Gebäude im Herzen von Manhattan befindet, wurde nach Meldungen über ein verdächtiges Paket evakuiert. Dies teilt der Sender am Mittwoch mit. Es bestehe der Verdacht, dass die Sendung einen Sprengsatz enthalte.

Die Polizei bestätigt, dass sie nach «Informationen über ein verdächtiges Paket» vor Ort ausgerückt ist. Es wird empfohlen, die Umgebung um das Time-Warner Gebäude zu meiden.

NYPD @NYPDSpecialops Officers are investigating a suspicious package in Columbus Circle. Please avoid the area. Expect a police presence and heavy traffic in the area. More information to follow. pic.twitter.com/203sNbyUzd— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 24, 2018

JUST IN: The NYPD is responding to a suspicious device discovered at the Time Warner Center, where CNN is based, in New York, according to a law enforcement source. The CNN bureau has evacuated as a precaution. https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/Ad8PoQ5kkf— CNN (@CNN) October 24, 2018

Zuvor haben lokale US-Medien berichtet, dass Unbekannte offenbar einen Sprengsatz an das Anwesen von Bill und Hillary Clinton in New York versendet. Ein Mitarbeiter des Ehepaares fand einen «explosiven Gegenstand».

Auch beim ehemaligen US-Präsidenten Barrack Obama wurde ein verdächtiges Päckchen entdeckt. Dies schreibt der Secret Service in einer Pressemitteilung.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI— U.S. Secret Service (@SecretService) October 24, 2018

Die Hintergründe zu den Funden sind bislang unklar. Das Weiße Haus verurteilte die «verabscheuenswerten» Taten gegen Obama und Clinton. Der Geheimdienst hat eine umfassende strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, «die alle verfügbaren Ressourcen nutzen wird um den Absender der Pakete zu bestimmen.»

Erst am Montag fand die Polizei beim US-Milliardär George Soros eine Briefbombe. Wie die New York Times berichtet, weise der Sprengsatz bei den Clintons Ähnlichkeiten mit der Briefbombe beim 88-Jährigen aus. Soros hatte im Präsidentschaftswahlkampf 2016 die gegen Donald Trump unterlegene Hillary Clinton unterstützt.

(L'essentiel/fss)