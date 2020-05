Boeing baut Kampfdrohnen für Australien

Boeing baut für das australische Militär unbemannte Kampfdrohnen. «Wir erwarten Mitte des Jahrzehnts, vielleicht etwas früher, dass diese in Produktion gehen», sagte Shane Arnott, Direktor von Boeings Airpower Teaming System bei der Vorstellung von drei Prototypen der in Australien entwickelten «Loyal Wingman»-Drohne. Es sei möglich, dass bis zu 16 dieser Drohnen ein bemanntes Flugzeug bei einer Mission unterstützten. Erste Testflüge könnten Ende des Jahres erfolgen.

Die Luftwaffengeneralin der Royal Australian Air Force (RAAF), Catherine Roberts, sagte, dass die Rolle des «Loyal Wingman» – zu Deutsch etwa: «treu ergebener Begleiter» – den Transport von Waffen und den Schutz von anderen Flugzeugen umfassen könnte.

Der «Loyal Wingman» ist 11,6 Meter lang und hat eine Reichweite von 3704 Kilometern. Es ist Australiens erstes im Inland entwickeltes Kampfflugzeug seit dem Zweiten Weltkrieg und Boeings größte Investition in unbemannte Systeme außerhalb der Vereinigten Staaten. Die australische Regierung hatte rund 40 Millionen australische Dollar – umgerechnet knapp 24 Millionen Euro in die Entwicklung des Produkts investiert, was Roberts zufolge auch bei den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich als potenzielle zukünftige Kunden auf Interesse gestoßen war.

