Tansanias Präsident John Magufuli ist tot

Der Präsident von Tansania, John Magufuli, ist tot. Magufuli sei an Herzversagen gestorben, teilte die Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan am Mittwoch mit. Magufuli war seit dem 27. Februar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, es gab Spekulationen über eine schwere Erkrankung an Covid-19.

Die Nachricht über den Tod des Präsidenten mit 61 Jahren verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken wie Twitter. Vor seiner Abwesenheit hatte der populistische Präsident häufig öffentliche Reden gehalten und war gewöhnlich mehrmals pro Woche im Fernsehen aufgetreten. Anfragen der Nachrichtenagentur AP zum Gesundheitszustand und Verbleib Magufulis waren unbeantwortet geblieben.

Regierungsvertreter hatten immer wieder verneint, dass Magufuli gesundheitliche Probleme haben könnte und behielten dies auch bei, als die Spekulationen über eine Erkrankung als Grund für die Abwesenheit des Präsidenten zunahmen.

Magufuli hatte im Juni behauptet, dass Tansania Covid-19 mit dreitägigen Gebeten besiegt habe. Seit April hat Tansania keine Statistiken zu Corona-Infektionen und Toten mehr veröffentlicht. Die Regierung warb für Handel und Tourismus und vermied Lockdowns, die in anderen Ländern der Wirtschaft hart zusetzen.

Doch die Zahl der Menschen, die Atemprobleme erleben, stieg Berichten zufolge. Küzlich warnte die US-Botschaft vor einem signifikanten Anstieg der Covid-19-Erkrankungen seit Jahresbeginn. Nur Tage danach wurde der Tod von Magufulis Chef-Sekretär John Kijazi bekannt. Magufulis Weigerung, das Land zum Schutz vor der Pandemie stärker abzuschotten, könnte zu einer erhöhten Zahl an Corona-Todesfällen beigetragen haben.

(L'essentiel/DPA/kle)