«Die Simpsons» nennen 50 Gründe gegen Trump

Am Sonntag steht die «Treehouse of Horror»-Folge der 31. Staffel von «The Simpsons» an, also die jährliche Kult-Grusel-Episode des weltberühmten Cartoons. Unter anderem nimmt sich diese dem schockierendsten aller möglichen Themen an: der Wahl des nächsten US-Präsidenten.

In einem von «Variety» veröffentlichten, exklusiven Vorab-Clip stürmt Homer Simpson auf den letzten Drücker ins Wahllokal und scheint sich bei allen Punkten sicher zu sein – beim Amt des Justizministers stimmt er für ein Alien und als Gouverneurin hätte er gerne Amazons KI-Speaker Alexa –, außer beim Amt des Präsidenten.

An dieser Stelle erinnern die Show-Macherinnen und -Macher ihn (und damit die Zuschauerinnen und Zuschauer) an 50 der vielen Punkte, die ihrer Meinung nach dafür sprechen, Donald Trump (74) nicht erneut zu wählen.

(L'essentiel/Schimun Krausz)