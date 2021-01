Trump zeigt auch bei diesem Häftling keine Gnade

Wenige Tage vor dem Amtsende von US-Präsident Donald Trump hat die Bundesjustiz eine weitere Todesstrafe vollstreckt: Der wegen siebenfachen Mordes verurteilte Corey Johnson (52) starb in Terre Haute im US-Staat Indiana durch die Giftspritze. Vor einem Monat war er positiv auf Corona getestet worden, einer von über 30 Fällen in dem Gefängnis, wie US-Medien schreiben.

Johnson war 1992 in einen der schlimmsten Bandenkriege in Richmond verwickelt, bei dem in anderthalb Monaten elf Menschen getötet wurden. Johnson war damals ein Kokainhändler, der mit einer halbautomatischen Waffe einen anderen Drogenhändler umbrachte, eine Süchtige erschoss, als diese nicht zahlen konnte, und einen Mann hinrichtete, den er als Polizeispitzel verdächtigte.

Der Doughnut fehlte

Als er gefragt wurde, ob er noch letzte Worte zu sagen habe, meinte Johnson, dass es «schon ok» sei. Als letzte Mahlzeit habe er sich Pizza und einen Erdbeer-Shake gewünscht. Den mit Marmelade gefüllten Doughnut habe er aber nicht erhalten. Kurz vor seinem Tod entschuldigte er sich bei Angehörigen seiner Opfer und erklärte seiner Familie, dass er sie liebe.

Der 52-Jährige ist der zwölfte Häftling, der seit Juli mit der Giftspritze in Terre Haute hingerichtet wurde. Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte damals nach 17 Jahren Hinrichtungen in Bundesgefängnissen wieder aufgenommen.

13. und letzte Hinrichtung unter Trump

Am Freitag steht eine 13. und letzte Exekution auf Bundesebene unter Trump an: So soll fünf Tage vor Amtsantritt Joe Bidens der 48-jährige Afroamerikaner Dustin Higgs wegen der Entführung und Ermordung von drei jungen Frauen im Jahr 1996 exekutiert werden.

Higgs ist ebenso wie Johnson im Dezember an Covid-19 erkrankt. Ein Richter hatte ihre Hinrichtung für mehrere Wochen mit der Begründung ausgesetzt, dass die Giftspritze aufgrund ihrer nach wie vor geschädigten Lungen Leiden verursachen könnte. Die Verfassung untersage «grausame» Strafmaßnahmen, argumentierte das Gericht. Ein Berufungsgericht hob die Entscheidung jedoch wieder auf.

Trump hat Exekutionen bis zuallerletzt vollstrecken lassen – in der Nacht zum Mittwoch war erstmals seit fast 70 Jahren eine Frau durch die US-Bundesjustiz hingerichtet worden. Von einem regelrechten «Hinrichtungsrausch» des 45. US-Präsidenten war mitunter die Rede. Menschenrechtsaktivisten reagierten empört auf die Bemühungen der Trump-Regierung, so kurz vor der Machtübergabe mit den Hinrichtungen fortzufahren.

Trumps demokratischer Nachfolger Biden lehnt die Todesstrafe ab. Er hat bereits angekündigt, gemeinsam mit dem US-Kongress daran zu arbeiten, dass sie auf Bundesebene abgeschafft wird.

(L'essentiel/AFP)