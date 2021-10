Äthiopische Armee bombardiert Zivilisten

Das äthiopische Militär hat nach Berichten von Augenzeugen Luftangriffe auf die Hauptstadt der Region Tigray geflogen. Dabei seien am Montag in Mekelle mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen bestätigten die Luftangriffe. Wenige Tage zuvor hatten die Streitkräfte eine neue Offensive gegen die Kämpfer in Tigray begonnen. In Mekelle war es seit Ende Juni ruhig geblieben.

«Die Luftwaffe von Ministerpräsident Abiy Ahmed schickte ihren Bomber, um zivile Ziele in und außerhalb von Mekelle anzugreifen. Montag ist Markttag in Mekelle und die Absicht ist nur allzu greifbar», teilte TPLF-Sprecher Getachew Reda über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein weiteres Ziel sei das Planet Hotel gewesen, wo zahlreiche humanitäre Organisationen bis vor kurzem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untergebracht hätten, so Reda.

Ein Einwohner von Mekelle, Kindeya Gebrehiwot, bestätigte, dass ein belebter Markt bombardiert worden sei. Kindeya, ein Sprecher der Behörden von Tigray, sagte, viele Menschen seien verletzt worden.

Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten

Die äthiopische Bundesregierung hatte im Herbst vergangenen Jahres Truppen nach Tigray geschickt, die dortige Regionalregierung vertrieben und zu einer Terrorgruppe erklärt. Diese ging in den Untergrund. Der Krieg erfuhr Ende Juni eine Wende, als die Tigray-Kräfte einen Großteil der Region im Norden Äthiopiens zurückeroberten und die äthiopischen Streitkräfte und ihre Verbündeten sich zurückzogen. Seither hat die äthiopische Bundesregierung alle waffenfähigen Bürger aufgerufen, die Tigray-Kämpfer vernichtend zu schlagen.

Auf Fragen zu der neuen Entwicklung reagierten weder das Militär noch Ministerpräsident Abiy Ahmed. Wegen unterbrochener Kommunikationsverbindungen ist es schwierig, Informationen unabhängig zu überprüfen. Tausende Menschen kamen seit Beginn des Konflikts ums Leben, die UN untersuchen mögliche Menschenrechtsverletzungen in Tigray.



(L'essentiel/DPA/kle)