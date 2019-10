USA ziehen Truppen aus Nordsyrien ab

Das Wichtigste in Kürze:

• Die Türkei hat ihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens begonnen.



• Der Einsatz zielt gegen die kurdische YPG-Miliz.



• Erdogan erntete für seine Offensive international viel Kritik.



• Erdogan drohte Europa, «3,6 Millionen Flüchtlinge auf den Weg zu schicken».

NEWSTICKER:

Sonntag, 13. Oktober 2019

15.05 Uhr – Abzug von Truppen

Die USA will «so schnell und sicher wie möglich» rund 1000 Soldaten aus Nordsyrien abziehen, wie Verteidigungsminister Mark Esper zu Face the Nation sagt. Man habe festgestellt, dass die Türkei ihre Angriffe weiter Richtung Süden und Westen ausdehnt, als ursprünglich geplant. Nun seien die Truppen zwischen die Fronten der beiden Gegner geraten. «Wir haben amerikanische Streitkräfte, die zwischen zwei gegnerischen, vorrückenden Armeen gefangen sind.»

Deshalb habe er mit dem Präsidenten gesprochen. Schließlich sei entschieden worden, dass die verbliebenen Truppen abgezogen werden. Erst am Freitag sind amerikanische Truppen durch türkische Artillerie unter Beschuss gekommen. «Wenige hundert Meter» entfernt sei es zu einer Explosion gekommen, wie das Pentagon danach mitteilte. Dies, obwohl die türkischen Streitkräfte gewusst hätten, dass die US-Truppen an dem Ort nahe von Kobane stationiert sind.

12.45 Uhr – Wichtiger Grenzort zurückerobert

Die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben die meisten Stadtteile von Ras al-Ain, einem strategisch wichtigen Grenzort, nach einem Gegenangriff zurückerobert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Mindestens 17 mit türkischen Truppen verbündete Kämpfer sowie vier SDF-Kämpfer seien dabei getötet worden.

Der TV-Sender CNN Türk berichtete dagegen, türkische Truppen würden in Ras al-Ain nach Verstecken kurdischer Kämpfer suchen. Ras al-Ain liegt direkt an der türkischen Grenze entlang einer wichtigen Versorgungsroute zwischen den Städten Tall Abjad im Westen und Kamischli im Osten. Beide gehören bisher zum Herrschaftsgebiet der SDF.

Allerdings ist auch Tall Abjad umkämpft. Die türkische Armee habe den südöstlich von Tall Abjad gelegenen Ort Suluk erobert und rücke weiter vor, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag.

11.56 Uhr – Getötete Zivilisten

Laut der Presseagentur AFP sind am heutigen Sonntag 14 Zivilisten im Norden Syriens gestorben.

#BREAKING 14 civilians killed Sunday in Turkish offensive in north Syria: monitor pic.twitter.com/ofRQjdIbEe — AFP news agency (@AFP) 13. Oktober 2019

11.20 Uhr – Angehörige von IS-Kämpfern

Laut der Nachrichtenagentur AFP sind nach Angaben von Kurden über Hundert Angehörige von IS-Kämpfern aus einem Lager in Syrien geflohen. Die Frauen und Kinder seien nach türkischen Luftangriffen aus der Einrichtung Ain Issa geflüchtet.

1.06 Uhr – Drohungen

Die USA haben ihre Sanktionsdrohung gegen die Türkei nach deren Einmarsch in Syrien bekräftigt und vor der Flucht gefangener IS-Kämpfer gewarnt. US-Präsident Donald Trump riet den kurdischen Kämpfern dazu, sich aus dem umkämpften Grenzgebiet zur Türkei zurückzuziehen.

«Ich habe der Türkei klargemacht, dass wir sehr schnelle, starke und harte Wirtschaftssanktionen verhängen, wenn sie ihre Verpflichtungen nicht einhalten», sagte Präsident Donald Trump am Samstagabend (Ortszeit) vor Anhängern in Washington. Zu diesen Verpflichtungen gehöre der «Schutz religiöser Minderheiten und auch die Überwachung von IS-Häftlingen, die wir gefangen haben».

Samstag, 12. Oktober 2019

22.16 Uhr – Lieferungen gestoppt

Nach Deutschland und den Niederlanden hat auch Frankreich Waffenverkäufe in die Türkei gestoppt. Die türkische Militäroffensive im Nordosten Syriens gefährde die Sicherheit in Europa, warnten das französische Außen- und Verteidigungsministerium am Samstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Deshalb würden alle Exporte von Waffen, die in dieser Offensive eingesetzt werden könnten, mit sofortiger Wirkung suspendiert.

Die Außenminister der Europäischen Union würden ihre Haltung bei einem Treffen in Luxemburg am Montag koordinieren, hieß es in der Mitteilung. Zuvor hatte Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) erklärt, die Bundesregierung werde keine neuen Genehmigungen für Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, mehr erteilen. Die Türkei ist der größte Abnehmer von Waffenlieferungen aus Deutschland.

20.19 Uhr – Türkei-Team salutiert

Beim EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien sorgte das türkische Nationalteam für einen Eklat. Nach einem Treffer von Cenk Tosun in der 90. Minute jubelte das Türkei-Team über ihren Last-Minute-Sieg. Dafür versammelte sich die Mannschaft vor der Ehrentribüne und salutierte mit einem militärischen Gruß. Wie OE24 schreibt, droht den Spielern nun eine Strafe. Der Grund: Der Fußballverband Uefa lehnt jede Art von politischen Bekundungen am Rasen ab.

17.11 Uhr – Putin fordert Abzug

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich erneut für einen Abzug ausländischer Truppen aus Syrien ausgesprochen. «Jeder, der sich unrechtmässig in einem fremden Land befindet – in diesem Fall in Syrien –, sollte das Gebiet verlassen. Das gilt für alle Länder», sagte Putin am Samstag dem in Abu Dhabi ansässigen Nachrichtensender Sky News Arabia zufolge.

Er habe darüber bereits mit den USA, der Türkei und dem Iran gesprochen. Syrien müsse von ausländischer Militärpräsenz befreit werden.

Putin schloss dabei auch einen Abzug der russischen Armee aus dem Bürgerkriegsland nicht aus. Sollte eine neue, legitime Regierung in Damaskus dies wünschen und nicht mehr die russische Hilfe benötigen, sei Moskau dazu bereit. Russland unterstützt den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

16.28 Uhr – Arabische Liga

Die Arabische Liga hat die türkische Militäroffensive im Nordosten Syriens scharf verurteilt. Die Angriffe seien eine «Invasion in das Land eines arabischen Staates und ein Angriff auf seine Souveränität», sagte Generalsekretär Ahmed Abul Gheit am Samstag.

Der irakische Außenminister Mohamed Ali Alhakim, der amtierende Präsident der Arabischen Liga, sagte bei einem von Ägypten einberufenen Krisentreffen der Staatenallianz, die Militäraktion werde die humanitäre Krise und das Leiden der syrischen Bevölkerung verschärfen. Zusammen mit dem libanesischen Außenminister Gebran Bassil forderte er, Syrien wieder als Mitglied in die Arabische Liga aufzunehmen.

2.33 Uhr – Zwischenfall in Grenzstadt

US-Soldaten sind am Freitag nahe der syrischen Grenzstadt Kobane unter türkischen Beschuss geraten. Der Artilleriebeschuss sei in einem Gebiet erfolgt, von dem die Türkei wisse, dass sich dort US-Soldaten aufhielten, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. «Wenige hundert Meter» entfernt sei es zu einer Explosion gekommen, teilte das Pentagon mit. Es habe keine Verletzten gegeben.

Das türkische Verteidigungsministerium wies Vorwürfe zurück, dass auf Truppen der Amerikaner oder des Militärbündnisses gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geschossen worden sei.

Freitag, 11. Oktober 2019

21.22 Uhr – Sanktionen der USA

Die USA bereiten wegen des türkischen Einmarsches in Nordsyrien harte Sanktionen gegen die Türkei vor. Finanzminister Steven Mnuchin sagte am Freitag im Weißen Haus, diese Sanktionen würden allerdings noch nicht in Kraft treten.

US-Präsident Donald Trump werde aber eine Verfügung unterzeichnen, die den Finanzminister in Absprache mit dem Präsidenten und dem Außenminister ermächtige, Sanktionen gegen «jede Person mit Verbindungen zur türkischen Regierung» zu verhängen.

«Das sind sehr harte Sanktionen. Ich hoffe, dass wir sie nicht einsetzen müssen», sagte Mnuchin. Er fügte hinzu: «Wenn wir müssen, können wir die türkische Wirtschaft stilllegen.»

US-Finanzminister Steven Mnuchin

17.8 Uhr – USA warnen Türkei

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat den Nato-Partner Türkei mit deutlichen Worten zur Zurückhaltung im Nordosten Syriens aufgerufen. Die Türkei müsse die Situation deeskalieren, bevor es «irreparable» Folgen gebe, sagte Esper in einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Hulusi Akar.

Die Offensive könne «ernsthafte Konsequenzen» für die Türkei haben, sagte Esper nach Mitteilung seines Ministeriums. Auch für US-Soldaten könne sie Schaden bedeuten. Die Türkei solle daher ihre «Aktionen einstellen», damit sich die Möglichkeit biete, gemeinsam mit den USA und den Partnern für eine Deeskalation zu sorgen. Das Telefonat zwischen Esper und Akar fand nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums bereits am Donnerstag statt.

US-Verteidigungsminister Mark Esper

