Trump brüstet sich mit Demenz-​​Test-​​Ergebnissen

Oh my god. pic.twitter.com/hP3h20Oxuc — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) July 23, 2020

In einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender Fox brüstete sich der 74-Jährige Donald Trump mit seiner mentalen Fitness. Demnach habe er bei einem Test über seine kognitiven Fähigkeiten besonders brilliert. Um dies zu untermauern, brachte Trump gleich ein Beispiel aus dem besagten Test.

So mussten fünf Nomen in die richtige Reihenfolge gebracht und einige Minuten später in dieser Sequenz repetiert werden. Die Begriffe lauteten: Person – Woman – Man – Camera – TV. Auf Deutsch: Person – Frau – Mann – Kamera – Fernseher. «Der Arzt sagte, das sei alles andere als einfach, und niemand sonst würde das schaffen. Für mich war das aber so einfach», so Trump. Dafür habe er von seinem Arzt sogar Extrapunkte erhalten.

Kein IQ- sondern Demenztest

Was Trump womöglich trotz seiner mentalen Flexibilität nicht erfasst hat, war die Tatsache, dass es sich beim Test nicht etwa um einen IQ-Test handelte. Sondern um einen Test, der bei Demenzabklärungen angewendet wird. Der Moca-Test fällt bei gesunden Menschen mehrheitlich gut aus.

Im Kampf um die Präsidentschaftswahl im November bezeichnet Trump seinen Kontrahenten Joe Biden als «Sleepy Joe». Den Übernamen hat Trump dem 77-jährigen Demokraten gegeben, da er sagt, er sei «schläfrig», «eingerostet»und nicht für das Amt des Präsidenten gewappnet.

(L'essentiel)