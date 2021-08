Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan zugesichert, dass es keine Vergeltungsaktionen gegen ehemalige Feinde geben werde. «Jedem ist verziehen», sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Dienstag bei seiner ersten Pressekonferenz seit dem Einmarsch in der Hauptstadt Kabul am Wochenende.

Er versicherte auch, dass Frauenrechte im Einklang mit dem islamischen Recht gewahrt werden würden. Auch private Medien sollten «unabhängig» arbeiten dürfen, solange sie nicht die «nationalen Werte» untergraben. Die Taliban forderte sogar Frauen auf, Teil der neuen Regierung zu werden, um die «Nervosität in der angespannten Situation» in Afghanistans Hauptstadt zu beruhigen.

Mudschahid versicherte zudem, dass Afghanistan niemandem Unterschlupf gewähren werde, der versuche, anderen Nationen zu schaden.

(L'essentiel/DPA)