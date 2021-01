Biden geschockt – Trump hatte keinen Impfplan

Am Mittwoch wurde Joe Biden als neuer Präsident vereidigt. Nur wenige Stunden später leitete er eine Kehrtwende ein. Er ordnete die Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen und in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein. In seinem Wahlkampf war die Bekämpfung der Corona-Pandemie ein wichtiges Thema. Biden versprach, gegen das Coronavirus stark und entschieden vorzugehen. Sein wichtigstes Mittel im Kampf gegen das Virus war der Impfstoff.

Wie mehrere Quellen gegen über «CNN» sagen, war die neue Regierung besonders geschockt über die bisherige Impfstrategie der USA unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Eine Quelle dazu: «Wir müssen nichts überarbeiten. Wir müssen alles von Grund auf neu bauen.» Ein weiterer Insider sagte: «Nur eine weitere Bestätigung der vollständigen Inkompetenz.»

In den USA sind bislang zwei Covid-19-Impfstoffe zugelassen. Nach Regierungsangaben wurden bislang 16,5 Millionen Impfstoffdosen verabreicht. Das Ziel bis Ende Jahr waren 20 Millionen Dosen. Rochelle Walensky, die neue Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, hat eine gründliche Überprüfung aller bereits existierenden Maßnahmen und Verhaltensempfehlungen ihrer Behörde in der Coronavirus-Pandemie angekündigt.

«Bessere und gesündere Tage liegen vor uns», sagte die 51 Jahre alte Ärztin und Wissenschaftlerin. Dafür müsse das Tempo unter anderem bei Testung und Impfung deutlich anziehen. Walensky hatte den Chefposten bei der Gesundheitsbehörde CDC mit der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch übernommen.

(L'essentiel/fss/dpa)