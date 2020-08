Trump beendet abrupt Pressekonferenz

US-Präsident Trump hat unerwartet eine Pressekonferenz in seinem New Jersey Colf Club beendet. Wie CNN berichtet, hat Trump bereits über 150-Mal fälschlicherweise behauptet, dass das Veterans-Choice-Programm (VCP) von ihm ins Leben gerufen wurde. «Während Jahrzehnten haben sie es versucht, doch kein Präsident hat es jemals durchgesetzt. Wir haben es geschafft», so Trump.

Die CBS-News-Journalistin Paula Reid sprach den Präsidenten auf diese Fehlbehauptung an. Trump versucht die Frage zu umgehen, doch Reid insistiert: «Sir, dies ist eine Falschaussage.» Darauf wendet sich der Präsident mit den Worten «Vielen Dank an alle» von den Journalisten ab und verlässt den Saal.

In Wahrheit trat VPC-Gesetz schon im Jahr 2014 unter der Regierung Barack Obamas in Kraft. Es handelte sich um eine parteiübergreifende Initiative, federführend waren der demokratische Senator Bernie Sanders aus Vermont und der im Jahr 2018 verstorbene Republikaner John Mc Cain aus Arizona. Trump habe lediglich ein Gesetz unterzeichnet, welches das Veteranen-Programm modifizierte und erweiterte, heißt es im Bericht weiter.

(L'essentiel/Katja Fässler)